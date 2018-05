Sogno?… Nossignore, è stato overo! sabato 5 al Teatro La Ribalta.

Dopo una piccola pausa dovuta all’avvicendarsi dei ponti festivi è ora di ritornare a teatro.

Sabato, 5 maggio, alle 21 ritornano in scena gli amici de “La Carretta dei Comici” guidati dalla sapiente regia di Franco Adamo questa volta impegnato con “Sogno?… Nossignore, è stato overo!”.

Lo spettatore sarà catapultato negli anni ’50: gli anni della ricostruzione, del miracolo economico e dell’esplosione delle vendite di radio di tutte le specie. La televisione non c’era, ma arriverà di lì a poco mentree la radio (la nostra vecchia amica radio) permetteva di vedere con gli occhi della fantasia, diventando così la colonna sonora della quotidianità, continuando a regalare emozioni e il profumo di casa. Non possiamo anticiparvi altro, possiamo solo assicurarvi tanto divertimento.

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la disponibilità dei posti e gli abbonamenti potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno)