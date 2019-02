Sinfonie in Sal Maggiore, Sal Da Vinci al Teatro Verdi sabato 16 e domenica 17.

Cose Production

SAL DA VINCI

SINFONIE IN SAL MAGGIORE

Ideato da Sal Da Vinci

Scritto da Sal Da Vinci e Ciro Villano

regia

Marco Carniti

Coreografie Patrick King

Cast: Sal Da Vinci, Gianni Parisi, Floriana De

Martino, Ciro Villano, Francesco Da Vinci

Dancer: Patrick King, Sarah Grether

Orchestra di 50 elementi diretti dal

Maestro Adriano Pennino

Band: Maurizio Bosnia, Gianluca Mirra,

Gaetano Diodato, Sasà Dell’Aversano,

Antonio Mambelli, Ciro Manna

Disegno luci: Francesco Adinolfi

Scene: Massimo Comune

Scenotecnica: Speedy Scenografie

Ideazione e progettazione costumi: Paola Pugliese e Rita Boccarossa

Sartoria: Romeo Gigli Plus

Make Up: Kriss Barone

sabato 16 febbraio (ore 21) e domenica 17 febbraio (ore 18.00)

Teatro Verdi

C’era un tempo in cui per unire i due mondi, il vecchio e il nuovo continente, esistevano solo due modi: la nave e la fantasia. E Sal da Vinci, in Sinfonie in Sal Maggiore, proverà a viaggiare con entrambi i mezzi, partendo dall’Eterna Santa Lucia e approdando ai piedi della statua della Libertà.

Su un mare di note riscritte in una sinfonia di ricordi e di ambizioni, la nave di Sal percorre l’oceano delle sensazioni e delle emozioni, senza barriere di tempo o di linguaggio.

In questo fantastico cammino rivivono le atmosfere delle grandi orchestre che suonavano pezzi indimenticabili ed eterni, come il mare e l’oceano, in un mix ben dosato tra la melodia classica napoletana e brani mai interpretati prima dal cantautore.

Compagni di viaggio di Sal, oltre ad un’orchestra formata da 50 elementi diretti dal maestro Adriano Pennino e alla voglia di cantare cavalli di battaglia e non solo, ci saranno i suoi sogni, i suoi ricordi, la sua voce ed un equipaggio sgangherato e comico, che renderà la traversata anche molto divertente.

Si realizza, dunque, un sogno per Sal, protagonista di una colossale produzione che ancora una volta vuole scommettere sulla bellezza e sulla qualità, con un’orchestra di 50 elementi.

A dirigere i lavori, come saggio timoniere, Marco Carniti, che vanta un curriculum eccezionale, avendo curato gli allestimenti di molti lavori da Strehler al teatro lirico. Visionario regista che proverà ad assemblare i vari reparti, dalla prosa (scritta dallo stesso Sal e da Ciro Villano, in scena con Gianni Parisi e Floriana De Martino), guidando la nave tra le canzoni riarrangiate dal direttore d’orchestra Pennino e i monologhi che raccontano i ricordi e i sogni del cantautore napoletano, passando per gli sketch che si ispirano ai gran varietà degli anni d’oro del teatro e della televisioni, senza rinunciare al gusto di affrontare temi profondi e scomodi come l’emigrazione di ieri, di oggi e di sempre.

NOTE DI REGIA

Sinfonie in Sal Maggiore è un viaggio. Un viaggio nella musica. Un viaggio nella storia. Un viaggio come senso di unione tra presente passato e futuro. Un viaggio di ricordi e di emozioni eterne, a volte anche difficili da affrontare. Uno di quei viaggi che fanno crescere. Crescere il cuore e l’ anima . Storie di Italiani, poeti dell’amore ma con una ferita al cuore.

Tutti a bordo di una nave popolata da divertenti viaggiatori diretti da Napoli a New York, SAL DA VINCI ci immerge in un mondo di ricordi, ripercorrendo la sua e la nostra storia di Italiani. Ricordi di un passato che ha permesso alle nuove generazioni di essere quello che sono oggi.

Un passato di sforzi compiuti dai padri nella speranza di migliorare la condizione dei figli. Una lotta per la sopravvivenza delle proprie origini, che oggi più che mai continua a coinvolgere popolazioni intere del nostro pianeta. Un viaggio nel segno della forza dell’amore per la vita che lotta. Un seme che, curato, restituisce sempre Nuova Vita.