Si chiude da sé, da sabato 7 al Teatro del Giullare.

Da sabato 7 marzo 2020 e fino a domenica 22 marzo 2020 al Piccolo Teatro del Giullare (via Incagliati n.2, Salerno) spazio all’esilarante commedia “Si chiude da sé”, liberamente tratta dal lavoro ”Come si rapina una banca” di Samy Fayad. L’allegra brigata convocata alla recitazione dal regista Vanni Avallone è composta da Teresa di Florio, Lucia Falciano, Antonia Avallone, Alfredo Micoloni, Augusto Landi, Marco Ciullo e dallo stesso regista. A completare la squadra della Compagnia del Giullare ci sono Paola Molinari, con Paolo Vitale e Francesco Maria Sommaripa alla scenotecnica e costumi; Virna Prescenzo alle luci e alle musiche.

Il titolo dello spettacolo, come una metafora della vita, lascia intravedere dallo spioncino gli strambi personaggi che si raccontano e improvvisamente scelgono la strada da percorrere. “In questo spettacolo si rise e si ride tanto – dice Vanni Avallone – Si può nascere in condizioni disagiate, vivendo in una baracca di periferia ma essere comunque fantasiosi e vivere, nonostante tutto, con leggerezza la propria vita”. La storia ripercorre le vicende di una famiglia che, per dare una svolta alla propria esistenza, decide di compiere un gesto estremo: mettere a segno la rapina di una banca, con i mezzi che il livello sociale consente.

Il sabato lo spettacolo ha inizio alle ore 21 e la domenica alle ore 18.30. Info e prenotazione 3347686331 – info@piccoloteatrodelgiullare.eu.

GLI ALTRI SPETTACOLI IN CARTELLONE. Sabato 28 e domenica 29 marzo con la Compagnia LAB si farà festa alla musica, alle parole e al teatro. Protagoniste saranno le donne interpretate, vissute e raccontate da Antonella Morea in “Donne in… canto”. “Testimone d’accusa” è il diciottesimo spettacolo: il Gruppo Temprart il 4 e il 5 aprile porterà in scena il testo di Agatha Christie, riletto dalla regia di Clara Santacroce. Ciò che emerge è il trasformismo dell’animo umano, il mistero del Mister Hyde che si nasconde in ognuno di noi al di là di ogni ragionevole “apparenza”. Chiude la stagione Palco 11zero8 con “Dorian Gray – il segreto dell’eterna bellezza”, il 18 e il 19 aprile dal palco del Giullare si rivivranno le pagine del capolavoro di Oscar Wilde.