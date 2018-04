Serata di beneficenza il 5 maggio a Battipaglia con Maurizio Casagrande a cura di Mi girano le Ruote.

Andrà in scena sabato 5 maggio, alle ore 20.30, al Teatro “Giuffrè” di Battipaglia di Via Guicciardini, l’iniziativa promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “Mi girano le ruote” presieduta da Vitina Maioriello.

Un evento-spettacolo con il duplice obiettivo di sostenere le attività associative e regalare ai partecipanti una gradevole serata di puro divertimento grazie alla presenza del noto artista Maurizio Casagrande, istrionico attore e regista napoletano, beniamino del pubblico per le tante performance cinematografiche, teatrali e televisive. Una serata semplice e confidenziale, di grande presa sul pubblico che si ritroverà immerso in un’atmosfera calda e piacevole. In scena un pianista, due cantanti e Casagrande, un excursus autobiografico accompagnato da canzoni, racconti, aneddoti e momenti di comicità perchè per “Mi girano le ruote” la formula di vita è il divertimento.

La solidarietà è davvero l’unico investimento che non fallisce mai ed è il pilastro su cui si fonda ogni attività che l’associazione mette in campo. Lo scopo quello di continuare a fare la differenza nell’ambito sociale. La partecipazione del pubblico sarà, infatti, determinante per la riuscita dell’evento così come era stato pensato e rappresenterà un generoso supporto economico per ogni azione futura presente nell’agenda programmatica dell’associazione guidata da Maioriello. Sarà una bellissima occasione per ringraziare quanti credono nei progetti sociali che da quattro anni il sodalizio porta avanti con convinzione ed orgoglio.

Per info: 331/4182348 oppure migiranoleruoteaps@gmail.com