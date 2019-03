Se per caso cadesse il mondo, ultimo appuntamento con Che Comico, sabato 30 e domenica 31 al Teatro Ridotto.

Una donna dentro di sé ha un universo infinito, complesso e meraviglioso, comico e a volte anche drammatico, dolce e amaro. Questo l’incipit di “Se per caso cadesse il mondo”, ovvero quando una donna sola fa luce nella sua vita.

Lo spettacolo della Compagnia dell’Arte diretta da Antonello Ronga, in programma sabato 30 e domenica 31 marzo al Teatro Ridotto, segna l’ultimo appuntamento di Che Comico, la stagione ideata dalla Gv Eventi con la direzione artistica di Gianluca Tortora. In scena Federica Buonomo (donna Solina) Martina Iacovazzo (donna Soletta) e Valentina Tortorta (donna Sola).

L’idea parte da dalla voglia di raccontare un pezzettino dell’essere femminile. Il testo, che trae inspirazione dal celeberrimo e comicissimo “Una donna sola” della grande Franca Rame, racconterà non “una sola donna” ma ben tre donne che vivono, nella chiusura del proprio castello casalingo, una costrizione. Tre anime che si intrecciano in un crescendo di risate e tenerezza. Sono la stessa persona? Tre entità a sé? Di sicuro “Se per caso cadesse il mondo”, come cantava la Carrà, rimarrebbero solo loro.

INFO UTILI Lo spettacolo andrà in scena sabato alle 21.15 e domenica alle 18.30; 12 euro il costo del biglietto. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com.