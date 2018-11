Scenari pagani, presentazione della XXII edizione al Teatro Sant’Alfonso.

“Scenari pagani” è pronta a tornare con la ventiduesima edizione. L’appuntamento con la conferenza stampa di lancio è per sabato 10 novembre 2018 alle ore 12.00 presso il foyer del teatro Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che affaccia sull’omonima piazza a Pagani (SA).

In conferenza stampa, alla quale la S.V. è gentilmente invitata, saranno presentati tutti i particolari della nuova stagione teatrale, per la quale in concomitanza sarà aperta la campagna abbonamenti. Gli spettacoli in programma porteranno nel corso dell’inverno nella città di Pagani, come da consuetudine, artisti di rilievo e le giovani, più interessanti compagnie del nuovo teatro contemporaneo italiano. Sarà svelato anche il tema che farà da cornice alla nuova stagione.

La conferenza sarà seguita da un piacevole momento conviviale, un’anteprima dell’AperiSpettacolo “Tarallucci e Vino”, il viaggio enogastronomico curato da Ritratti di Territorio che anche per questa edizione introdurrà gli spettacoli di “Scenari pagani”. Alla fine della conferenza berremo assieme un buon calice di vino campano accompagnato da tarallucci., n’occasione per ritrovarci tra giornalisti ed operatori del mondo della cultura, e fermarci qualche minuto a parlare della nostra terra e delle nostre passioni.

Confidando nel fatto che, come sempre accaduto, la stampa voglia aiutarci nel portare avanti i messaggi che lanciamo col nostro progetto culturale, e confidando nella Vs. gradita presenza alla conferenza stampa, porgo a nome mio e di Nicolantonio Napoli