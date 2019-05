Samarcanda, under 18 a teatro gratis a Battipaglia.

Una importante iniziativa volta a sensibilizzare i giovani verso l’arte teatrale è prevista per domenica 12 maggio 2019 presso l’Auditorium S. Gregorio VII in Via Manzoni a Battipaglia dove calerà il sipario sulla stagione 2018-2019 di “Tutti a teatro”, la rassegna organizzata ogni anno dalla storica compagnia battipagliese “Samarcanda Teatro”.

L’ entrata a teatro sarà gratuita per bambini, ragazzi e giovani fino a 18 anni in occasione dello spettacolo che sarà messo in scena alle 20.30 dalla compagnia salernitana “Così per caso”, dal titolo “Mettimmece d’accordo e ce vattimme”, scritta da Gaetano di Maio, diretta ed interpretata da Maria Caiafa e che vede tra gli altri interpreti, Brunella Di Pasqua e Roberto Quattrucci.

Questa e’ una delle iniziative del Presidente di “Samarcanda Teatro”, Francesco D’Andrea, che come già anticipato sui social, per la nuova stagione 2019-2020, prevede altri eventi speciali rivolti agli Under 30.