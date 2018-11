Salerno dancing Festival, la danza che fa bene, raccolti oltre 2.000€.

Grande successo per la VI edizione del “Dancing Festival..la danza che fa del bene!”. Il concorso nazionale di danza tenutosi ieri presso il Teatro Augusteo di Salerno e patrocinato dal Comune di Salerno ha visto un’affluenza di 80 scuole di danza e oltre mille allievi provenienti da tutta Italia.

La kermesse ideata dal direttore artistico Carmine Landi, coniuga la passione per la danza con il valore sociale della solidarietà, il ricavato della serata ammonta ad oltre 2000 euro che saranno devoluti per l’acquisto di farmaci che saranno donati alle Suore Figlie della Croce della missione di Kimpanga nella Repubblica Democratica del Congo e destinati alle cure dei bambini.

Una giornata che ha rappresentato per i tanti allievi e partecipanti un’occasione di confronto e di crescita dinanzi ad un agiuria di chiara fama internazionale composta da: BILL GOODSON, ANDRE’ DE LA ROCHE, KRISTINA GRIGOROVA, LUDMILL CAKALLI, MAURO ASTOLFI, MICHELE OLIVA, FRITZ ZAMY, XU RUICHI e il critico di danza FABIOLA PASQUALITTO.

Tanti i premi in palio, dal valore di circa 50.000 euro, e le borse di studio per prestigiose accademie ed eventi nazionali di danza, coppe, medaglie e attestati di partecipazione, che sono stati consegnati ai ballerini giudicati più talentuosi.

Assegnato il premio “TOP CHOREOGRAPHER” ai coreografi, delle cinque categorie partecipanti, che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle perfomances presentate in concorso.

Nella sezione Children, il trofeo è stato consegnato alla coreografia di Silvia Foschini – Movimento Danza – Ariccia (RM); sezione Junior alla coreografia “Variazione Bella” di Mirko Giorgino – ASD Atellier della danza- Brindisi (BR); sezione TOP UNDER 14 alla coreografia “Good Kidz” di Daniele Ingrassia – ASD Il Gabbiano – Ladispoli (RM); sezione TOP SENIOR alla coreografia “I don’t know your voice” di Angelo Egarese- Effedanza- Empoli (FI); sezione TOP OVER 14 alla coreografia “Badgyal crew” di Simona Festa- Hip Hop Academy- Broccostella (FR)

Assegnato infine l’ambito TROFEO DANCING FESTIVAL alla scuola ASD Il Gabbiano – Ladispoli (RM) con “Good Kidz” di Daniele Ingrassia.

Partners dell’evento: Micro & Mega fotografie – Pisa; Dada marketing e comunicazione – Salerno;

Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia.