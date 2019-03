“Principalmente Donna”, venerdì 8 il concerto-evento al Teatro Augusteo.

L’Associazione di Promozione Sociale e Culturale “FOCUS” con la Direzione Artistica di Giampiero Fortunato e il patrocinio del Comune di Salerno – Assessorato alle Pari Opportunità, organizza, in occasione dell’8 marzo, un concerto/evento per celebrare la donna, ispirato a musiche del cantautorato italiano come “Donna”, “Io che amo solo te”, “Occhi di ragazza”, “Malafemmna” etc… e scritti capaci di raccontare la donna, la sua forza e fragilità, il rapporto con l’altro sesso e il proprio mondo interiore.

Il cast artistico sarà composto da:

– Espedito De Marino, noto chitarrista del panorama nazionale che fra le numerose collaborazioni artistiche si possono citare autorevoli nomi come Roberto Murolo (al suo fianco dal 1987 al 2003), Aurelio Fierro, Nunzio Gallo, Lenny Kravitz, Katia Ricciarelli, il violoncellista Mstislav Leopol’dovic Rostropovic, etc…

– L’orchestra pop “Cordofoni Band” costituita ad hoc per l’evento, composta da musicisti campani con strumenti musicali che producono il suono attraverso le vibrazioni prodotte dalle corde di cui sono dotati (chitarra, mandolino, arpa, etc…)

L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento posti.

La conferenza stampa è indetta il giorno 4 marzo 2019 alle ore 11:15

Saranno presenti:

– L’Assessore alle pari opportunità del Comune di Salerno Gaetana Falcone

– Il Direttore Artistico dell’evento Giampiero Fortunato

– L’Artista Espedito De Marino, che accennerà con la chitarra alcune introduzioni dei brani previsti in scaletta.

Il concerto/evento è in programma venerdì 8 marzo alle ore 20.30 presso il Teatro Augusteo di Salerno ad ingresso libero.