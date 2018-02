Presentimento, Peppe Servillo e Solis String Quartet venerdì 2 al teatro Sant’Alfonso per Scenari pagani.

Nell’ambito della 21esima edizione del Festival di teatro e musica

“Scenari pagani”

Tema: Terzo tempo

Casa Babylon presenta

PEPPE SERVILLO & Solis String Quartet



in

PRESENTIMENTO

Venerdì 2 marzo 2018 ore 21,00

Teatro Sant’Alfonso Maria de’ Liguori – Pagani (SA)

CON:

Peppe Servillo: voce

Vincenzo Di Donna: violino

Luigi De Maio: violino

Gerardo Morrone: viola

Antonio Di Francia : violoncello e chitarra

Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2018, che lo ha visto protagonista in duo con Enzo Avitabile, il maestro Peppe Servillo riparte in tour con i Solis String Quartet, ed approda a “Scenari pagani” con “Presentimento” venerdì 2 marzo 2018 alle ore 21.00 presso il Teatro Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Pagani (SA).

L’unica data dedicata alla musica della rassegna organizzata da Casa Babylon Teatro, con la direzione artistica di Nicolantonio Napoli, riserva ancora una volta una chicca di altissima qualità. Proponendo lo spettacolo di un artista che è particolarmente caro al pubblico di “Scenari pagani”, che grazie a lui ha già vissuto momenti di grande musica ed intenso coinvolgimento, e che torna per stupire ed ammaliare ancora una volta, in una veste finora inedita a Pagani.

E’ aperta la prenotazione dei biglietti, che possono essere acquistati anche con la Carta del Docente ed il bonus cultura 18APP.

Il concerto in programma per venerdì è un omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana da parte di una delle figure di riferimento, insieme al fratello attore Tony, della napoletanità contemporanea. Un evento unico nel suo genere, che propone una lettura raffinata e popolare di un repertorio di classici che vanno da Raffaele Viviani ad E. A. Mario fino a Renato Carosone, e che racconta una Napoli non oleografica, bensì una città che è stata ed è a pieno titolo una autentica capitale culturale europea. Una simile scelta artistica spoglia di tutti gli orpelli questi capolavori, rendendoli assolutamente eleganti, e lasciando che conservino quella forza ed incisività che ne hanno decretato il successo a livello mondiale. Torneremo a sentire canzoni indimenticabili, entrate prepotentemente nella nostra memoria personale e collettiva, quali Maruzzella, Che t’aggia di, Dicitencello vuie, O’ Munastero ‘e Santa Chiara, Te voglio bene assai, Te vurria vasa, Guapparia, O surdato ‘nnamurato, Dove sta Zazà. Il concerto per “Scenari pagani” si orna di ulteriore fascino perché contemporaneo alla ristampa – fatta ai primi di febbraio – dell’album “Spassiunatamente”, arricchito di due inediti.

Prima dello show musicale, nel foyer del teatro andrà in scena lo show del gusto, con l’AperiSpettacolo “Tarallucci e Vino”, organizzato in collaborazione con “Ritratti di Territorio” della giornalista Nunzia Gargano. Ad aprire lo spettacolo di Servillo con un viaggio ragionato tra le eccellenze dell’enogastronomia campana, arrivano chef stellati e gradite riconferme, che delizieranno il pubblico con le loro proposte culinarie legate allo studio ed alla rielaborazione delle tradizioni tipiche. New entry lo chef stellato Alberto Annarumma per Casa del Nonno 13 di Mercato San Severino (SA) e lo chef Gianni Mellone per Salumeria 13 di Salerno (SA). Gli chef Maurizio Di Ruocco per Villa Zaira di Gragnano (NA) e Luigi Di Martino per Villa Magia di Positano (SA), collaboreranno per creare un piatto dedicato alla serata. Tornano partner consolidati ed apprezzati come Gerardo Figliolia e Mafalda Amabile dell’Osteria La Pignata di Bracigliano (SA), Giovanni Petrone per Bufalo Re di Pagani (SA), Alfonso Pepe per Pepe Maestro Dolciere di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) col primo volo delle sue pluripremiate colombe pasquali, ed Il Mondo Senza Glutine di Nocera Inferiore (SA). Non mancheranno i tarallucci del Panificio Malafronte di Gragnano (NA) ed il vino dell’azienda Santacosta di Torrecuso (BN).

Segreteria e botteghino Casa Babylon telefono/Fax 081 5152931

lunedì – giovedì – venerdì – sabato, ore 16.00/20.00

Abbonamento: 75€ – Abbonamento studenti: 55€

Ticket: 13€ – Ticket studenti: 10€

Per gli spettacoli unici di Peppe Servillo e Moni Ovadia ticket 20€