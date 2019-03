Parte la rassegna di primavera del Teatro di Samarcanda a Battipaglia.

Con il nuovo cartellone della stagione Primavera 2019 riprende “Tutti a teatro”, la rassegna teatrale organizzata ogni anno a Battipaglia da “Samarcanda Teatro” e patrocinata dal Comune di Battipaglia e dalla Comitato Provinciale di Salerno della Fita.

Si parte il prossimo 31 marzo per terminare il 12 maggio: l’appuntamento è per tutte le domeniche, con l’unica pausa per la festività della Santa Pasqua.

La Direzione artistica della rassegna è di Francesco D’Andrea ed Enzo Fauci, il coordinamento è di David Falivene.

Come ormai è consuetudine si alterneranno presso l’Auditorium “S. Gregorio VII” di Battipaglia, presso l’omonima parrocchia in Via Manzoni, 6 compagnie teatrali provenienti dall’area regionale campana, che metteranno in scena opere brillanti e comiche del repertorio napoletano classico e contemporaneo: l’elenco degli autori spazia da Peppino De Filippo a Gaetano Di Maio, da Annibale Ruccello fino a giungere ad Eva De Rosa e Massimo Canzano.

Con questo nuovo cartellone stagionale salgono a 24 gli appuntamenti teatrali domenicali che la storica compagnia battipagliese quest’anno ha organizzato in città, al ritmo quasi di uno ogni due settimane, a testimonianza di un impegno e di una passione che da quasi 25 anni il sodalizio, fondato e presieduto da Francesco D’Andrea, mette in campo per valorizzare la cultura e l’arte teatrale in maniera concreta e fattiva.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 20,15.