L’Orsa Maggiore, la Notte delle Stelle a Pioppi sabato 11.

Un racconto itinerante sul mito greco della nascita dell’Orsa Maggiore e sull’osservazione del cielo da un punto di vista privilegiato. È “L’Orsa Maggiore”, uno degli eventi più suggestivi del calendario del Festival della Dieta mediterranea di Pioppi. L’appuntamento è per sabato 11 agosto alle ore 21 presso l’Antico Mulino ad acqua.



Lo spettacolo, che si svilupperà in un caratteristico percorso al buio nel bosco, è di Donatella Miccoli (testo e regia), con gli attori Rosalba Di Girolamo, Benedetta Di Marco, Donatella Miccoli, Antonella Monetti, Giulia Russo, Paola Santarpia. L’osservazione del cielo sarà curata dal gruppo Amici Astrofili di Vallo della Lucania. Il racconto sul mito greco dell’Orsa Maggiore sarà accompagnato dalla degustazione di prodotti ispirati alla Dieta mediterranea.



Il biglietto per partecipare all’evento è acquistabile, al costo di 20 euro (comprensivo di spettacolo e degustazione), presso il Museo Vivo del Mare e Museo Vivente della Dieta mediterranea di Pioppi. Da qui partirà la navetta gratuita per raggiungere il luogo dello spettacolo.