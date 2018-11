Letizia forever, sabato 10 e domenica 11 al Teatro del Giullare.

Nel prossimo weekend, quarto spettacolo della Stagione 2018/2019 del Piccolo Teatro del Giullare. Sabato 10 (ore 21) e Domenica 11 (ore 18.30) Novembre 2018, in scena il grande successo:

LETIZIA FOREVER

testo e regia di Rosario Palazzolo

con Salvatore Nocera

voci: Giada Biondo, Floriana Cane, Chiara Italiano, Rosario Palazzolo, Chiara Pulizzotto, Giorgio Salamone

scene: Luca Mannino

assistente alla regia: Irene Nocera

una coproduzione Teatrino Controverso/T22/Acti Teatri Indipendenti

Spettacolo vincitore della Biennale Marte Live 2014

Premio Festival Teatri di Vetro 2014

Selezione Torino Fringe Festival 2015

Note di regia :

Letizia forever è una donna sgrammaticata, esilarante, poetica, semplice e complicatissima, dal linguaggio dirompente, assolutamente personale, intriso di neologismi, solecismi, e non sense semiotici che diventano caricaturali non appena prendono di mira l’instabile certezza dei luoghi comuni. È una donna che racconta la propria esistenza, un’esistenza fatta di soprusi, di ignoranza, di rocambolesche peregrinazioni emotive. Ed è anche una musica, Letizia forever, quella dei “fabulosi anni ‘80”; una musica che entra in collisione con la storia, o la sollecita, o la sorprende.

Ma Letizia forever è soprattutto una distonia della personalità, un accanimento sociale, un rebus irrisolto, e irrisolvibile.

“Picchì, io, di mio, non la faccio troppo intelligente, la gente, intelligente di capire la storia mia, voglio dire, di capirla vera, ca la gente non è mai troppo intelligente, per me, intelligente di capire veramente le cose.”

Date :

Sabato 10 Novembre, ore 21.00

Domenica 11 Novembre, ore 18.30

Ingresso: € 10,00

Info e prenotazione:

334.7686331 | 089.220261 | info@piccoloteatrodelgiullare.eu

www.piccoloteatrodelgiullare.eu