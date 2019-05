Le ultime Piccole Emozioni sotto il segno di Pocahontas domenica 12 al Teatro la Ribalta.

Domenica, 12 maggio, alle 17.30 e alle 19.30 al Teatro La Ribalta di Salerno ci saranno gli ultimi due appuntamenti per la rassegna Le Piccole Emozioni dedicata a bambini e famiglie. A chiudere la kermesse per questo 2018/19 ci penserà la compagnia La Ribalta con lo spettacolo “Natura viva.. la vera storia di Pocahontas”, una rivisitazione teatrale di una delle storie più belle sull’incontro tra inglesi e indiani, tra conquistatori e conquistati. Una storia adatta ai bambini ma allo stesso tempo capace di calarci in quel determinato contesto storico. Il rapporto con il circostante, il rispetto per l’ambiente e l’amore, fonte primaria per superare qualsiasi confine, saranno solo alcune delle tematiche portate in scena dalla regista Valentina Mustaro.

Ricordiamo inoltre che l’evento è organizzato in collaborazione con la libroteca Saremo Alberi e la ludoteca Baby Planet, i quali si occuperanno dell’ampio pre-show messo a disposizione del nostro pubblico.

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

