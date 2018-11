Le Romantikerí, bolle e magia domenica 25 al Teatro La Ribalta per Piccole Emozioni.

Weekend dedicato alla rassegna “Piccole Emozioni”. Domenica, 25 Novembre, l’intero pomeriggio sarà dedicato a bambini e famiglie con “Le Romantikerí”, lo show di bolle e magia portato in scena da Mago Fofficino e Rukola.

Come di consueto, è previsto un doppio appuntamento: il sipario sarà aperto per la prima volta alle 17,30 per poi riaprirsi alle 19,30.

Le Romantikerí raconta la storia di Dt Konfà, ossessionato da quella che crede possa essere la sua unica possibilità di realizzare i suoi desideri: un viaggio ai Caraibi, una bella casa in collina, la prima edizione del testo di fisica quantistica ‘Quorum’ del noto premio nobel Zizzou-oplà.

Cerca, senza tregua, la formula Alchemica che possa trasformare la sabbia in oro; per questo si è rinchiuso da circa 4 anni nel suo garage che ha adibito a laboratorio scientifico. Le giornate scorrono tra veri esperimenti e la rincorsa dell’idea Eureka che dopo tanta solitaria ricerca è diventata uno spettro che si aggira nel suo laboratorio e con la quale si immagina di parlare e confrontarsi. Sarà proprio lei a mostrargli la strada e a dargli una nuova chiave di lettura adatta a realizzare I suoi sogni.

Costo biglietto : 6 euro

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

