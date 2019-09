La Francesca da Rimini di Petito inaugura la stagione al Teatro Arbostella.

Conclusa con successo anche quest’anno la campagna abbonamenti con ben oltre 500 tessere vendute, al Teatro Arbostella di Salerno, è tutto pronto per ripartire con una nuova, intensa e comicissima stagione teatrale che si concluderà il 10 maggio prossimo 2020 con dieci appuntamenti esilaranti inseriti in una fortunata rassegna giunta alla XIV edizione.

Sabato 28 settembre a tagliare il nastro del cartellone diretto dal decano Gino Esposito ci sarà la Compagnia partenopea A.c.i.s. Il Sipario di Sasà Palumbo (vecchia conoscenza della platea dell’Arbostella) che porterà in scena la “ Francesca da Rimini” , testo divertentissimo di Antonio Petito riadattato dalla sapiente mano proprio di Sasà Palumbo che oltre a regista sarà anche attore principale della divertentissima commedia.

La Francesca da Rimini nella versione di Petito è un testo anticipatore di molta drammaturgia novecentesca, soprattutto del “teatro nel teatro” di marca pirandelliana. Petito immagina una zuffa tra attori che impedisce la recita, proprio nel momento in cui si sta per andare in scena. Il sipario non si solleva e il pubblico attende trepidante. È a questo punto che si abbatte la “quarta parete” che divide simbolicamente gli spettatori dagli attori sul palcoscenico.

Don Gennaro esce infatti per avvertire che la tragedia non potrà avere luogo. Una signora francese, seduta in platea, protesta. Però non c’è nulla da temere: è stata improvvisata e messa in piedi una nuova compagnia che potrà garantire lo spettacolo. Grazie all’aiuto di Don Anselmo, Minicuccio e del fidato suggeritore, si potrà mettere in scena la tragedia di Silvio Pellico, che riprende il tema dantesco, per la quale il pubblico si è recato a teatro. Ovviamente i nuovi attori non conoscono affatto le proprie parti, inventano gesti e battute. E lo spettacolo da tragedia diviene una farsa esilarante.

Una vera e propria “macchina di risate” dove le battute e le gags si mescolano a situazioni paradossali spesso al limite della realtà ma che diventano luogo comune partenopeo.

Oltre al già citato Sasà Palumbo in scena ci saranno Antonella Romano, Alberto Pagliarulo, Mario Masseroni Giacomo Sugliano, Antonietta Rimoli, Sara Palumbo, Emanuele Passaro e Anna Esposito.

La parte tecnica è affidata a Raffaele Guadagno, Direttore di scena sarà Maurizio Perillo.

Spettacoli nei fine settimana dal 28 settembre al 13 ottobre 2019, il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19.15. Costo del singolo biglietto 12 euro, ridotto 10.

Info e prenotazioni: 089/3867440 – 347/1869810 – www.teatroarbostella.it