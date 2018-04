La Compagnia Comica dell’Arbostella porta le sue risate anche al Cine Teatro Pino di Moliterno (PZ).

Sabato 14 aprile 2018 la Compagnia Comica Salernitana, la stabile del Teatro Arbostella di Salerno, sbarca in Basilicata e per l’esattezza a Moliterno (PZ) dove si esibirà al Cine Teatro Pino portando in scena l’esilarante testo “Essere o non essere, qual è il problema?” con il trio Giovanni Bonelli – Andrea Avallone e Rita Cariello. Previsto il sold-out nel teatro gioiellino lucano per una pièce che ha riscosso consensi e applausi sia allo stesso Teatro Arbostella di Salerno ma anche in altre location del capoluogo, della provincia e anche fuori regione come a Montepaone Lido in Calabria. Si tratta di un testo scritto a quattro mani proprio dal duo comico di punta dell’Arbostella dove va di scena il teatro nel teatro. Tutto si svolge in una casa dove due fratelli Giovanni e Andrea sognano di fare gli attori. Giovanni è più riflessivo e pacato mentre Andrea è l’opposto, superficiale ed estroverso.

Proprio questa diversità caratteriale è origine dei continui scontri su idee e modi di fare. Ma entrambi non saranno soli: il loro viaggio immaginario sarà arricchito da diverse visite con personaggi molto strani che di volta in volta si presenteranno alla loro porta dando luogo a gag esilaranti e situazioni paradossali. Il cast sarà arricchito dalla bravissima attrice caratterista Rita Cariello che spezzerà molto il già sottile equilibrio dei due fratelli. La parte tecnica sarà affidata a Valter Dorti.