International Jazz Salerno, Chihiro Yamanaka Trio giovedì 26 alla Sala Pasolini.

INTERNATIONAL JAZZ SALERNO 2018

TEATRO DIANA

Sala Pasolini – Salerno

giovedì 26 aprile – ore 21

un viaggio sonoro in esclusiva per la Campania

TRIO FEMALE

Chihiro Yamanaka piano, fender rhodes, keys

Ilaria Capalbo acoustic & electric bass

Karen Teperberg drums

Si chiude a Salerno, al Teatro Diana – Sala Pasolini, in ESCLUSIVA per la Campania , l’ultima tappa del tour primaverile della straordinaria pianista Chihiro Yamanaka, con una sezione ritmica tutta al femminile di grande impatto.

Dieci le date tra Germania e Italia di questo tour, per poi celebrare – come main artist – l’International Jazz Day il 30 aprire a Tokyo insieme ad Herbie Hancock.

Nativa di Tokyo ma residente a NY, Yamanaka si è imposta come una delle pianiste più importanti del jazz contemporaneo. Dodici dischi su Verve Rec e da tre anni sulla prestigiosa Blue Note Records , ha suonato con Oscar Peterson (suo maestro), Clark Terry, Ahmad Jamal, George Russell, Herbie Hancock, George Benson, Esperanza Spalding, in trio, con orchestra e in piano solo.

La sua musica è come un fiume in piena.

Swing, ritmo, fender rhodes sparsi tra le pieghe dei suoi brani.

Una giostra infinita di soluzioni musicali mai scontate, sorprendenti.

Il tutto condito da una tecnica pianistica invidiabile e da uno stile impeccabile. Così càpita che la musica di Yamanaka si ascolti che è un piacere, tra standard e temi originali che sanno farsi apprezzare.