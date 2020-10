In fondo al Mar, il mito de La Sirenetta rivive al Teatro La Ribalta domenica 18.

Dopo i laboratori e I Diversi Volti del Teatro, è pronta a tornare anche la rassegna salernitana dedicata ai bambini e alle famiglie. Domenica, 18 ottobre, al Teatro LA Ribalta di Salerno si parte con IN FONDO AL MAR (tre repliche: alle 11.00, 17.00 e 19.00).La storia è liberamente tratta da La Sirenetta, la fiaba di Hans Christian Andersen e vedrà la regia di Valentina Mustaro.

Sinossi

Ariel una Sirenetta Ariel è una giovane sirena figlia di re Tritone, sovrano della città subacquea di Atlantica, re burbero ma dolce e protettivo nei confronti della figlia.

La sirenetta ha un carattere forte e avventuroso, che a volte la porta a trovarsi nei guai, dai quali riesce sempre a venir fuori grazie anche al suo amico, il pesciolino Flounder e al granchio Sebastian. Da sempre la passione più grande di Ariel è lo studio degli umani e la raccolta di oggetti del loro mondo, che colleziona nonostante i divieti di suo padre. Un giorno spinta proprio dalla curiosità, assiste al naufragio di una nave e salva la vita a un giovane ragazzo, il principe Eric; tra i due è subito amore, ma il principe ricorda solo il suono melodioso della sua voce.

Decisa a voler diventare umana per tornare dal ragazzo salvato, la sirena si rivolge a Ursula, strega del mare che vuole vendicarsi di Tritone perché esiliata da palazzo. Ursula stringe un contratto con Ariel dicendole che, in cambio della sua voce, la farà diventare umana per tre giorni; se riuscirà a farsi baciare dal principe entro lo scadere dei termini diventerà definitivamente umana. Ariel non sa però che in caso contrario, sarà per sempre un’anima persa sotto il controllo di Ursula. Giunta a castello Ariel, senza più voce, non riesce a farsi riconoscere dal principe, che comunque l’ accoglie e stringe con lei un forte legame, senza però baciarla mai. Interviene anche Ursula che si trasforma in una bella ragazza con la voce di Ariel per indurre il principe a sposare lei e non la sirena, ma il piano viene sventato. Tritone nel frattempo, venuto a sapere del pericolo che corre la figlia, si offre al suo posto lasciando il proprio regno a Ursula; questa tenta di uccidere Ariel ed Eric con il tridente di Tritone, ma nel combattimento è lei stessa a morire, liberando così Tritone dal suo incantesimo. Il re, convinto ora dell’amore tra Ariel ed Eric, decide di donare alla sirenetta due gambe umane per coronare il suo sogno; musiche, colori, balletti e ambientazione da favola, per un lavoro tutto da gustare.

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 216 7636

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la disponibilità dei posti e gli abbonamenti potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno)