Il pluripremiato L’uomo nel diluvio chiude la Stagione Mutaverso Teatro venerdì 12 Centro Sociale.

Il pluripremiato “L’uomo nel diluvio”, chiude venerdì 12 aprile alle ore 21, all’Auditorium Centro Sociale (Via R. Cantarella 22, quartiere Pastena) la Stagione Mutaverso Teatro ideata da Vincenzo Albano di ErreTeatro. Lo spettacolo di Simone Amendola e Valerio Malorni, con Valerio Malorni, presentato da Blue Desk, ha collezionato nel corso degli anni diversi riconoscimenti: Finalista Premio Scenario 2013; Vincitore Premio INBOX 2014; Segnalazione Premio Rete Critica 2014. La pièce si confronta con lo spettatore su un’urgenza. Generazionale, sociale, della società e del paese in cui ci hanno costretto a vivere. In un momento in cui la parola emigrazione è così tragica e reale. Con una narrazione originale, percorrendo la linea sottile che separa la verità della persona e quella del personaggio, lo spettacolo inscena una storia individuale che diventa collettiva, per una necessità condivisa di speranze, di possibilità da realizzare. Sottolineano in una nota gli autori: “Siamo arrivati alla sintesi di un linguaggio che è la sintesi di due storie diverse. Una scrittura affinata nel cinema documentario, costruendo narrazioni partendo dalle vite reali (Simone Amendola); un corpo a corpo col pubblico in ogni luogo, trasformando in teatro ogni luogo (Valerio Malorni). Il progetto nasce dall’incontro con un’immagine in un libro per bambini. Vi è raffigurata la moglie del patriarca di fronte alla porta di casa, nell’atto di mangiarsi le unghie. Il marito, impegnato nella costruzione dell’arca, le ha chiesto di scegliere ciò che intende salvare dal diluvio, ma lei, di fronte all’uscio di casa, non entra, indugia”.

Auditorium Centro sociale di Salerno (Via Cantarella, 22 – quartiere Pastena)

venerdì 12 aprile, ore 21.00

biglietto unico intero: 10,00 euro

info@erreteatro.it – 329 4022021

possibilità di acquisto tramite carta del docente