Il Dyskolos di Menandro martedì 13 a Velia Teatro.

Martedì 13 agosto a VeliaTeatro è la volta del “Dyskolos” di Menandro. La commedia, riadattata da Cinzia Maccagnano, mette in scena la storia d’amore tra Sostrato, giovane di nobili natali, ed una ragazza di campagna. Lo spettacolo è pieno di ritmo ed è interrotto soltanto da brevi incursioni degli invitati alle nozze che, ubriachi, compongono e scompongono la scena con coreografie e canti.

In scena Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu e Cristina Putignano.

VeliaTeatro è organizzata dall’Associazione Culturale Cilento Arte ed è realizzata con il sostegno di Comune di Ascea, Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni; con il patrocinio di Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano; in collaborazione con “Fondazione Alario per Elea-Velia – Impresa Sociale; Ente Provinciale per il Turismo di Salerno; Pro-Loco Ascea; Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” di Vallo della Lucania.

VeliaTeatro 2019 sostiene AmaRAnta, l’ambulatorio dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dedicato alla radioterapia antalgica per i pazienti oncologici.

E’ prevista una navetta gratuita da Salerno per la Fondazione Alario e rientro a cura dell’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno. Per prenotazione posti contattare LISTA-BUS 328.3617368 e/o listabus@tiscali.it

VeliaTeatro

Inizio spettacoli ore 21:15

Costo biglietto euro 15

Per i bambini sotto i 12 anni euro 10

Info navette e biglietti su

www.veliateatro.it