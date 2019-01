Il Cartastorie, Carmine De Rosa sabato 2 e domenica 3 al Teatro La Ribalta.

Continua “I Diversi Volti del Teatro”, la rassegna capace di far riscoprire al pubblico le tante sfaccettature dell’arte teatrale. Emblema di questo varietà sarà il prossimo spettacolo in programma questo weekend, 2 e 3 febbraio, rispettivamente alle 21 e alle 19.

“Il Cartastorie”, infatti, racconterà una storia con un metodo che potremmo definire alternativo. Sul palcoscenico gli spettatori potranno assistere alla performance di Carmine De Rosa, trasformista con abiti e scenografie di carta pronte a prendere vita per incantare il pubblico presente in sala. La regia e la scrittura del testo portano la firma di Maria Sannino. Insomma, uno show innovativo al teatro La Ribalta che non è passato inosservato e ha già incuriosito gran parte della città di Salerno.

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la disponibilità dei posti e gli abbonamenti potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno).