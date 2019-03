Il bambino dalle orecchie grandi, venerdì 8 al Centtro Sociale per Mutaverso Teatro.

La stagione Mutaverso Teatro, diretta da Vincenzo Albano, porta all’Auditorium del Centro sociale di Salerno (Via Cantarella, 22,quartiere Pastena), venerdì 8 marzo alle ore 21, la compagnia Teatrodilina, che presenta “Il bambino dalle orecchie grandi”, scritto da Francesco Lagi, con Anna Bellato e Leonardo Maddalena, regia di Francesco Lagi. Un uomo e una donna si sono appena conosciuti. Si avviano a stare insieme tra note lievi e incerte in bilico tra il loro presente e il loro passato. Tra la sensazione di essere un amore tutto nuovo ma anche in qualche modo già vissuto. C’è lo stupore di avere a che fare con una persona e di non capire bene chi sia, lo straniamento e la grazia di questa sensazione. La possibilità di essere una coppia e la paura di scambiare il caso per il destino. C’è la raccolta punti della marmellata e la sindrome di non mettere mai i tappi alle cose. Ci sono alcune morti e la questione se i vegetariani possano mangiare il pesce oppure no. E poi c’è il bambino, quello dalle orecchie grandi, che dichiara la sua esistenza. Quel bambino che potrebbe rimanere un’ipotesi ma anche nascere e diventare realtà.

Auditorium Centro sociale di Salerno (Via Cantarella, 22 – quartiere Pastena)

venerdì 8 marzo, ore 21.00

biglietto unico intero: 10,00 euro