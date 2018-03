I Love Dance, chiusa la VII edizione al Teatro Augusteo, i premiati.

E’ calato il sipario sulla settima edizione di “I love DANCE”, manifestazione ideata da Carmine Landi, tenutasi sabato 17 e domenica 18 marzo al Teatro Augusteo di Salerno. Al concorso hanno preso parte 89 scuole di danza e oltre 900 danzatori provenienti da tutta Italia, che hanno dato vita a due giorni dedicati all’ arte tersicorea.

La kermesse ha visto trionfare per le categorie Kids, Junior e Senior la coreografa Tamara Tagliaferri (scuola di danza CST Danza di Anzio) la quale si è aggiudicata anche i due trofei “I Love Dance” (assegnati all’esibizione che ottiene il totale più alto dei voti), per la categoria Baby invece il coreografo E. Testore (scuola di danza Danzarte di Casoria). Grandi soddisfazioni anche per coreografi e allievi provenienti dalla provincia salernitana che hanno avuto l’opportunità di esibirsi al cospetto della giuria composta da grandi maestri di fama televisiva e teatrale, quali: ANNA MARIA PRINA già direttrice della scuola di ballo del Teatro alla Scala, GERMANA BONAPARTE coreografa nel programma “AMICI” di Maria De Filippi, MARTINA NADALINI e ROBERTO CARROZZINO ballerini professionisti del programma “AMICI” di Maria De Filippi.

L’edizione 2018 di “I Love Dance” ha assegnato, inoltre, premi non in denaro e per un valore di oltre 50mila euro ai ballerini più talentuosi: borse di studio per prestigiose accademie ed eventi nazionali di danza, coppe, medaglie ed attestati di partecipazione.

Info utili

