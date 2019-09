Felicità Tour, Alessandro Siani apre la stagione di prosa del Verdi, da venerdì 20.

venerdì 20 settembre (ore 21)

domenica 22 settembre (ore 18)

lunedì 23 settembre (ore 21)

martedì 24 settembre (ore 21)

Felicità Tour per Alessandro Siani è un gran ritorno ai monologhi dal vivo, dopo la parentesi di successo dello spettacolo corale Il principe abusivo a teatro con Christian De Sica.

La scelta di ritornare sulle tavole del palcoscenico è stata spinta soprattutto dalla voglia di potermi confrontare con il pubblico, perché lo spettatore è l’unico vero metronomo della vita di un’artista.

Sentire un applauso, una pausa, guardarsi negli occhi resta ancora l’unico deterrente contro l’incomunicabilità, oggi più che mai accentuata dalle realtà virtuale.

In questo viaggio artistico non sarò da solo, ma ad accompagnarmi ci sarà il maestro e compositore Umberto Scipione, che dal vivo suonerà e segnerà le tappe cinematografiche della mia carriera da “Benvenuti al Sud” passando per il “Principe Abusivo” e si “Accettano Miracoli” per concludersi con “Mister Felicità”.

I monologhi saranno l’occasione per poter raccontare non solo il dietro le quinte di queste pellicole, ma anche l’opportunità per poter parlare delle differenze tra Nord e Sud, tra ricchi e poveri, per sviscerare quelle che si propongono come le nuove tendenze religiose, ma soprattutto per evidenziare i tic e le manie di una società divisa tra ottimisti e pessimisti, tra disperati di professione e sognatori disoccupati.

Tutto questo per un unico obiettivo: divertirsi insieme. Anche perché, come dico nel film ‘’Mister Felicità’’: ‘’Quando si è da soli la felicità dura poco, ma se condivisa dura nu’ poco e’ cchiu’’.

Alessandro Siani