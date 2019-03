Ellis Island, domenica 17 al Teatro Diana.

TEATRO Diana SALA PASOLINI

Salerno

Rassegna di PROSA

domenica 17 marzo – ore 19.00

ELLIS ISLAND

di e con

Maurizio Igor Meta

Ellis Island è il Viaggio della Vita.

Maurizio Igor Meta – attore, scrittore, regista, performer, filmmaker – ha deciso di raggiungere gli Stati Uniti in nave cargo, attraverso l’oceano, per ripercorrere il Viaggio del suo bisnonno Domenico, che nel novembre del 1890 partì da Napoli in cerca di fortuna e lavoro, contribuendo a costruire, pala e piccone, le ferrovie della Pennsylvania Railroad (antica società ferroviaria statunitense).

Partendo dalle sensazioni avute nel ripercorrere il suo cammino, e combinandole con le ricerche storiche sulla vita degli immigrati italiani, ha costruito una drammaturgia che evoca il momento della partenza, il viaggio in nave, l’arrivo ad Ellis Island, la fatica sulle rotaie, fino al ritorno alle origini, in un viaggio epico e poetico che usa, in particolare, gli antichi e semplici strumenti della voce e del corpo, coniugando la dinamica del movimento con la musicalità della parola.