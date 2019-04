E vissero per sempre Orrendi e Contenti…, domenica 14 al Teatro La Ribalta per Piccole Emozioni.

Nuove avventure, nuove storie pronte a dar vita ad altre PICCOLE EMOZIONI.

Questa volta la kermesse dedicata ai più piccoli presenta “E vissero per sempre Orrendi e Contenti…”, liberamente tratto da Shrek, la fiaba di William Steig poi rivisitata anche dalla DreamWorks. Come sempre l’appuntamento è per domenica (14 Aprile), la compagnia La Ribalta sarà presente in scena con una duplice performance: la prima alle 17,30 la seguente alle 19,30.

Shrek è un orco verde, che vive in solitudine all’interno di una casa di legno in una palude, e che evita accuratamente ogni contatto sociale (sfruttando i pregiudizi nei confronti degli orchi da sempre considerati cattivi) ma un simpatico ciuchino farà saltare tutti gli schemi e cambierà radicalmente la vita del protagonista.

Ricordiamo inoltre che l’evento è organizzato in collaborazione con la libroteca Saremo Alberi e la ludoteca Baby Planet, i quali si occuperanno dell’ampio pre-show messo a disposizione del nostro pubblico.

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

