Dieci Piccoli Indiani, sabato 21 al Teatro La Ribalta.

Nuovi mondi, nuove emozioni e sogni per un nuova produzione targata La Ribalta. Questa settimana per la rassegna “I Diversi Volti del Teatro” c’è lo spettacolo, liberamente ispirato al romanzo di Agatha Christie, “Dieci piccoli Indiani”. La struttura di via Calenda è pronta ad accogliere tutti gli appassionati sabato alle 21 e domenica alle 19.

L’avvincente giallo vede come protagonisti Anthony Marston, John Macarthur, Emily Brent, Lawrence Wargrave, William Blore, Edward Armstrong, Philip Lombard e Vera Claythorne. Essi vengono invitati per diversi motivi a Nigger Island, una piccola isola dalla forma di testa di nero, da un certo signor Owen, proprietario dell’unica abitazione sull’isola. Gli invitati non si conoscono tra di loro e una volta arrivati scoprono che il signor Owen e sua moglie non ci sono; ad aspettarli vi sono solamente i due domestici, i coniugi Thomas ed Ethel Rogers, che, come ognuno di loro, non hanno ancora conosciuto i gentili proprietari della villa. Si succederanno da qui una serie di omicidi/suicidi apparentemente senza un reale responsabile, finchè ne resterà solo uno… chi sarà l’assassino?

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la disponibilità dei posti e gli abbonamenti potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno).