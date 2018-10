Detto Fatto – Asindeto Teatrale, sabato 27 al Teatro dei Genovesi.

Sabato 27 ottobre, alle ore 21.15, e domenica 28 ottobre, alle ore 19, al Teatro Genovesi di Salerno (via Sichelgaita) ci sarà la Compagnia Ernesto&C. che porterà in scena lo spettacolo “Detto Fatto – Asindeto Teatrale”, un’invenzione di Roberto Lombardi. Il regista ed autore salernitano ha attinto dalle pagine di Aldo Palazzeschi, considerato uno dei padri delle avanguardie storiche, e da Gabriele D’Annunzio, “il Vate”, per poi realizzare un’opera originale.

La Compagnia Teatrale Ernesto&C. questo fine settimana si cimenta così in un esperimento teatrale tra il gesto e la parola, segni e materia pura del teatro. “È uno spettacolo fatto di ritmo e giocosamente detto”, come scrive Roberto Lombardi nelle note di presentazione. In scena ci sono dieci interpreti: Angela Abate, Alfredo Marino, Anna Dalfino, Carmen Ferraioli, Catello Parmentola, Giulia Marchetti, Dario Rago, Marisa Lambiase, Enzo Rosco, Rita Basso. Direttrice di scena, Valeria Di Lorenzo. La regia è di Roberto Lombardi.

Costo del biglietto, 10 euro. Parcheggio gratuito. Teatro Genovesi, via Principessa Sichelgaita 12, Salerno. Per info e prenotazioni: 3382041379.