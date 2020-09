Da fuori, venerdì 25 a Nocera a cura del Collettivo Acca.

Venerdì 25 settembre 2020, presso il Chiostro dell’ex Ospedale Psichiatrico di Nocera Inferiore presso il Dipartimento Salute Mentale, in via F. Ricco, si terrà “DA FUORI! – serata dedicata al prendersi cura”.

L’evento segna la ripresa delle attività, fermate dal lockdown, dei Percorsi di Interazione Sociale ideati dalla dott.ssa Margherita Spagna dell’UOSM Nocera e organizzati in partenariato tra l’Unità Operativa Salute Mentale di Nocera, l’Associazione Collettivo Acca, ed il Consorzio delle Cooperative Sociali SOL.CO. Agro. Una tappa ulteriore del Progetto “La Comunità che si prende Cura” nato dalla collaborazione tra queste realtà con altre associazioni ed enti del territorio.

“Siamo stati DA FUORI! i balconi delle nostre case a guardare le città deserte – dice il direttore artistico Carmine Califano presentando la serata – così come DA FUORI! gli ospiti delle comunità alloggio con i quali da anni come Collettivo Acca lavoriamo nei laboratori di espressione teatrale, hanno guardato il mondo nei giorni della quarantena; DA FUORI! perché di fronte ad eventi come quelli attraversati, la “riflessione artistica” è in condizione di esercitare la propria potenza inventiva più di altri saperi solo oltrepassando i propri confini lessicali e volgendo lo sguardo fuori di sé! ”

Questo il programma della serata:

– ore 18,00 presentazione del libro “CARCERE” scritto da Samuele Ciambriello Garante dei detenuti della Regione Campania, presente alla serata con la sociologa, prof.ssa Anna Malinconico;

– ore 19,00 l’intervento musicale degli allievi del Liceo Musicale “A. Galizia” di Nocera Inferiore;

– ore 19,30 la performance teatrale “DA FUORI!” ideata e diretta da Carmine Califano che vedrà insieme sul palco gli ospiti e gli operatori delle comunità alloggio di Sol.Co. Agro con gli attori del Collettivo Acca e l’amichevole partecipazione di Amalinze vincitore del Giffoni Rap Contest.

L’ingresso alla serata è gratuito con prenotazione obbligatoria per rispetto delle norme relative al Covid-19.