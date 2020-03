Coronavirus, si ferma anche Femminile Palestinese al Ghirelli.

VOLEVAMO STARE CON VOI, in questo momento difficile. Collegarci a voi via web in compagnia della musica degli Hartmann, che ci offrivano l’ascolto di parte del loro album “Trotula”. Se non potevate venire voi a teatro, venivamo noi nelle vostre case. Purtroppo non riusciamo, perché a seguito al DPCM del 9 marzo us, abbiamo deciso di fermarci.

CI FERMIAMO, non solo per problemi di libera circolazione come prescrive il governo per motivi di sicurezza.

CI FERMIAMO PER RISPETTO del dolore, del disagio di un intero paese che sta combattendo per la vita. Ci fermiamo per rispetto di medici e infermieri che stanno in trincea senza tregua. Ci fermiamo perché la cultura hai i suoi tempi, e non è questo il tempo.

SIAMO CON VOI, al vostro fianco, ma ora è il momento del silenzio. Rimaniamo collegati attraverso la pagina Femminile palestinese, ma per ora l’evento Gli Hartmann a casa vostra è annullato, in attesa del concerto live.

IN SILENZIO, vi abbracciamo e non vi lasciamo soli.

GRAZIE per l’affetto con cui ci avete seguito, a presto

