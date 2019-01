Casalinghi disperati, giovedì 31 a Giffoni Teatro.

Parafrasando il titolo di un celebre serial oltremanica, arrivano anche a Giffoni i “Casalinghi Disperati”, storia di quattro maschi alle prese con l’amore e l’odio per le loro ex-mogli, in bilico tra la gioia di ritrovarsi single e la disperazione si sentirsi perdenti.

Gianni Ferreri, Max Pisu, Nicola Pistoia e Danilo Brugia saranno i prossimi ospiti, giovedì 31 gennaio alle 21 presso la Sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana della XI stagione invernale di Giffoni Teatro promossa dall’associazione omonima presieduta da Mimma Cafaro.

Una commedia di Cinzia Berni e Guido Polito (la regia è di Regia Diego Ruiz) frizzante e coinvolgente, un ritratto, uno spettacolo esilarante che, con sguardo attento e sensibile, affronta problematiche sociali attuali ed importanti, piccole e grandi storie di comica disperazione quotidiana, tematiche importanti in cui tante persone, troppe, si possono riconoscere.

I quattro, separati e piuttosto al verde, si dividono un appartamento districandosi tra faccende domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza.

Alberto, Giulio e Luigi sono tre mariti alle prese con il divorzio, vivono in un’armonia forzata in una casa non loro, dove sono stati appoggiati in quanto mariti “invisibili”. Tra loro si stabilisce un buon clima, vivono delle loro piccole storie, sempre alle prese con l’odio verso la moglie prima tanto amata, perché come dice uno dei protagonisti “si può odiare una persona solo dopo averla amata. Se non la odi è perché non te n’è mai fregato niente”.

A loro presto si aggiunge Attilio, altro quarantenne con le medesime problematiche ad uno stadio meno avanzato, in quanto la moglie l’ha appena lasciato.

I disperati, goffi e fragili, altro non sono che lo specchio dell’uomo di oggi, sempre alle prese con una stabilità emotiva precaria, minato nel ruolo di maschio da quello di una donna mai presente, neanche in scena, ma di cui si percepisce il carattere dominante.

Le scene sono di Martina Cristofari, i costumi di Alessandro Lai, il disegno luci di Fabrizio Sensini, le musiche di Stefano Magnanensi.

INFO UTILI L’appuntamento è alle 21 presso la Sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana. Il costo del biglietto è di 28 euro. Per informazioni: Associazione Giffoni Teatro – Via Paolo Scarpone 8 – Giffoni Valle Piana; Tel. 3394611502; www.giffoniteatro.it; info@giffoniteatro.it.