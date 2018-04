Bustarella con il morto, venerdì 27 a Giffoni Teatro.

La scrittura brillante di un autore per passione e la destrezza di un ormai collaudato gruppo di attori si rincontrano sulla scena per dare vita a una nuova produzione teatrale tutta salernitana: venerdì prossimo, 27 aprile 2018, la Sala Truffaut di Giffoni Valle Piana ospita “Bustarella … con il morto”, commedia in due atti e un epilogo scritta e diretta da Rosario Muro. L’inedita pièce firmata dal vulcanico Muro segue le altre due commedie dell’autore “Ti sognai con i guanti gialli” e “Ma fusse chef ?”, rappresentate con successo e portate in giro dalla Compagnia Giffoni Teatro. Per “Bustarella…con il morto” – che l’autore definisce “un giallo comico“ – il cast si arricchisce della amichevole partecipazione di Ciro Girardi che, con la sua brillante maestria, dà corpo e voce ad uno dei protagonisti. Ad attendere il pubblico due ore allegre tra gag, indagini, omicidi e bustarelle, misteri e risate per un’arguta commedia brillante.

LA PIÈCE Anche stavolta viene rispettato il cliché tradizionale della scrittura di Muro, fatto di intrecci amorosi e gioco degli equivoci, commedia dell’arte e humour partenopeo. In questo giallo comico gli elementi si mescolano per una trama spassosa ed intricata ambientata all’inizio degli anni 90, negli uffici di un’impresa di pulizie, la Omnibrill. Nel periodo delle bustarelle collegate alla politica e al malaffare, due investigatori privati alle prime armi, Paolo Pisolo e Peppino Insogno, indagano, incaricati dal titolare della ditta, su un presunto omicidio. Nel corso delle ricerche, tra intrecci e colpi di scena, i due detective, si imbattono in personaggi e vicende che mettono a dura prova le loro capacità cognitive trascinandoli in circostanze cervellotiche ed esilaranti. Nella vicenda i due sono assistiti dagli imbarazzanti collaboratori dell’agenzia investigativa: le poliziotte, Antonietta 1 e Antonietta 2, eccentriche signore da poco licenziate da una fabbrica di pantaloni e Tonino, garzone di robivecchi e “cartonaro”. La ditta di pulizie è gestita dal titolare Giorgio Cocci, imprenditore spregiudicato, corruttore, avvezzo ad avventure galanti, tradimenti e bella vita. Sua socia unica, la moglie Giulia, disinibita, elegante e soprattutto, al pari di Giorgio, disinvolta donna di mondo, anche amante di Adolfo, impeccabile funzionario e uomo di fiducia del marito. È amica dei proprietari Maria Trombetta, armeggiante assessora, filo rosso tra ditta e appalti pubblici. La signorina Luisa, invece, è la sensuale segretaria-amante di Giorgio, di cui è complice. Ella sfrutta, però, il collega Loris Secchia, anch’esso ammaliato dalla sua bellezza, per impossessarsi della quota della moglie del principale. Nell’indagine si inseriscono anche Alberto, il commesso “gola profonda” dell’ufficio, che conosce, anche nei particolari più piccanti, tutto di tutti, e Ester, una bella e procace americana fidanzata di Adolfo, figura chiave nell’evoluzione della storia.

I PROTAGONISTI Interpretano la pièce Enza Russomando (Luisa Bianchi), Giacomo D’Agostino (Paolo Pisolo), Antonino Muro (Peppino Insogno), Andrea Iacuzzo (Tonino Insogno), Roberto Delle Donne (Alberto Di Concilio), Marcello Gallo (Loris Secchia), Pio Addonizio (Adolfo Rossi), Lucia Falciano (Giulia Cocci), Ornella Mele (Maria Trombetta), Enrica Bovi (Ester Collins), Ciro Girardi (Giorgio Cocci), Paola Mancino (Antonietta 1), Pupetta Di Nardo (Antonietta 2) con la simpatica partecipazione di Michele Naddeo. Scene, costumi, light designer e organizzazione a cura della Compagnia Giffoni Teatro. Produttore esecutivo: Mimma Cafaro. Regia: Rosario Muro.

INFO UTILI Lo spettacolo andrà in scena alle ore 21. I biglietti per assistere al debutto sono disponibili al Botteghino della Sala Truffaut. Per informazioni e prenotazioni: Associazione Giffoni Teatro – tel. 339 4611502 – www.giffoniteatro.it – e-mail: info@giffoniteatro.it;