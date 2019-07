3 sette con il morto, giovedì 11 per Teatrando al Quadriportico.

Continua con grande successo la X edizione di “Teatrando al Quadriportico”, rassegna di teatro amatoriale organizzata e diretta da Peppe Giardullo, presidente dell’Associazione Planum Montis che si svolgerà al quadriportico di Santa Maria delle Grazie nel centro storico di Salerno. Domani 11 luglio 2019, alle ore 21, sesto appuntamento in cartellone. Di scena la compagnia teatrale dei “Gabbiani” che diretti da Matteo Salsano presentano la divertente commedia dal titolo “3 sette con il morto” di Ciro Ceruti e Ciro Villano.

Una “carambola” di eventi comico-surreali, travolgono due poco probabili carabinieri: Cosimo (Felice de Chiara) e Damiano (Alfredo de Simone) coinvolti in una delicata e pericolosa indagine sulle sette sataniche da Catia ( Sara Monsurrò) una finta suicida. Ad aiutare i due sono assoldati, contro la loro volontà Secondo (Marco Bassi) vittima inconsapevole, Bella ( Daniela Tisi ) la loro sorella affetta da schizofrenia paranoica, che verranno coinvolti anche in una delicata operazione chirurgica coadiuvati da una svampita dottoressa (Emanuela Guerra) e contrastati dal cattivo Michele ( Walter Aversa) un finto benefattore e figlio acquisito di Cosimo. Lo spettacolo, condito di situazioni grottesche, inserito in una scenografia fumettistica che rende perfettamente bene la finalità dello stesso, “divertimento assicurato”, si dipana in una serie di equivoci e momenti comici e paradossali, dove il non-sens la fa da padrone.

‘Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.