Vittoria a Monte di Procida per l’ultima gara di regular season del Basket Bellizzi.

Ultimo impegno di regular season più che agevole per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. La squadra di coach Nino Sanfilippo si impone con un netto 56-113 sul campo della Virtus Monte di Procida e chiude nel migliore dei modi la propria stagione regolare. Nessuna difficoltà per Di Mauro e compagni in terra procidana, in un match gestito dall’inizio alla fine senza alcun patema d’animo. La compagine cara a patron Pellegrino resterà ora a guardare quanto accadrà nell’ultimo turno di campionato. Un occhio particolare sarà rivolto alla gara della Pallacanestro Salerno, appaiata ora ai gialloblu a quota 34 punti ma con il match-point a disposizione domenica sul campo di Maddaloni.

LA CRONACA

Pronti via, Bellizzi dimostra di voler archiviare in fretta la pratica e proiettarsi già verso i play-off. Le due triple di Lucci illudono i padroni di casa che però, ben presto, cadono sotto i colpi di Stonkus e Malalu. La forbice del punteggio si amplia già a metà quarto, con i viaggianti che vanno avanti di 10 già a metà primo quarto (6-16). I gialloblu iniziano a colpire anche dalla distanza, con le triple di Iannicelli e Di Mauro che chiudono la prima frazione sul 13-25.

Nel secondo quarto Bellizzi dilaga e la partita assume una piega irreversibile. Nonostante l’altissima rotazione e i tanti giovani inseriti contemporaneamente sul parquet da coach Sanfilippo, gli ospiti trovano la via del canestro con grandissima frequenza, sia dall’arco che da sotto il ferro. Procida non riesce ad entrare praticamente mai in partita e soccombe sotto i colpi avversari. Sono ancora due triple, questa volta firmate da Esposito e Malalu, a chiudere il parziale e mandare le squadre negli spogliatoi sul 25-57.

Match che ha poco o nulla da raccontare nei secondi 20’. Con un esito già ampiamente deciso nella prima parte, la partita scivola via senza particolari sussulti. Procida ha in De Rosa e Lucci gli unici a trovare la via del canestro. Troppo poco, però, per abbozzare quantomeno una reazione d’orgoglio. La tripla di Romanelli regala ai gialloblu il massimo vantaggio (+41) e manda le due squadre all’ultima interruzione sul 43-84. L’ultimo quarto è una pura formalità, che separa che le due squadre dalla chiusura del match. La sirena finale decreta il successo di Bellizzi per 56-113 e chiude il campionato dei ragazzi di coach Sanfilippo.

IL TABELLINO

VIRTUS MONTE DI PROCIDA

De Rosa 25, Di Meo, Esposito, Lucci 20, Innocente 9, Illiano, Cennicola, Esposito 2, Crescenzi, Bombace, Adamo.

Coach: Valentino Parascandola.

BASKET BELLIZZI

Romanelli 6, Spera 11, Malalu 24, Iannicelli 11, Stonkus 15, Barrella 2, Di Mauro 9, Filippi 10, Sconza N.E., Kupchak 9, Trapani 5, Esposito 11.

Coach: Antonino Sanfilippo.

PARZIALI: 13-25 (13-25); 25-57 (12-32); 43-84 (18-27); 56-113 (13-29).