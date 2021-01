Virtus Arechi, trasferta a Roma in casa della Luiss.

Imperativo ripartire, immediatamente. Dopo la sconfitta in casa della capolista, la Virtus Arechi Salerno è chiamata a ritrovare subito il feeling con la vittoria.

La prima occasione capiterà sabato pomeriggio, palla a due alle ore 18:00, quando i blaugrana faranno visita alla Luiss Roma. Quaranta minuti che daranno il via al girone di ritorno del raggruppamento D1, quaranta minuti che arriveranno però dopo l’ennesima settimana vissuta tra mille problemi fisici che continuano di fatto a condizionare il lavoro di preparazione: “Ci aspetta un’altra battaglia dal punto di vista sportivo, ma lo sappiamo bene perché è sempre così quando si affronta una squadra intensa come la Luiss – la vigilia a firma coach Adolfo Parrillo -. Abbiamo una grande voglia di riscatto dopo la sconfitta dell’andata che ci lasciò l’amaro in bocca, in più ci sentiamo comunque rafforzati dopo la gara con Rieti dove a sprazzi, pur sapendo quindi di non aver giocato a livelli altissimi tutta la gara, abbiamo fatto buone cose dal punto di vista tecnico e dell’intensità. Sono convinto che il tempo e la continuità di lavoro, che ci auguriamo possa essere svolto finalmente con almeno gran parte della squadra a completa disposizione, ci darà ragione nel corso della stagione”.

Ma intanto, domani, la Virtus si ritroverà la migliore squadra del girone D1 per quello che riguarda i rimbalzi catturati dopo sette giornate di campionato: “Toccherà essere molto attenti e andare sistematicamente a rimbalzo, anche con i “piccoli”. Sappiamo, infatti, che da questo punto di vista la Luiss ha giocatori con caratteristiche specifiche – il pensiero del capo allenatore blaugrana -. Per cui non dovremo distrarci e non scappare subito via, ma al tempo stesso dovremo essere anche bravi a saper dare fastidio nel loro pitturato”.

La gara in programma sabato pomeriggio sarà trasmessa a pagamento in diretta streaming sulla piattaforma della Lega (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e in differita da Tv Oggi Salerno nelle giornate di lunedì 25 alle ore 00:30 e di mercoledì 27 gennaio alle ore 20:45.