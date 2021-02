Virtus Arechi, derby a Pozzuoli.

Dopo la prova di forza contro una big del campionato come Sant’Antimo, la Virtus Arechi Salerno ha individuato ora nel radar un nuovo obiettivo: la Virtus Pozzuoli.

Sabato alle 19:00, al Palazzetto dello Sport Errico, la squadra di coach Parrillo andrà alla ricerca di altri punti preziosi per il consolidamento del secondo posto che nonostante mille problematiche è sempre stato una certezza: “Ci aspetta un’altra partita non facile contro un avversario che in casa è capace di dare del filo da torcere a tutti, ma siamo consapevoli e pronti per questo nuovo appuntamento – le parole alla vigilia di Parrillo -. Stiamo attraversando un momento positivissimo e vogliamo continuare così, l’ultima vittoria ha confermato di fatto il nostro stato di salute. Battere per la seconda volta in stagione una grandissima squadra come Sant’Antimo, costruita come noi per primeggiare, è stato un segnale importante”.

Per la gara del week-end nei convocati non sarà nuovamente presente il play Beatrice, ma nonostante la convivenza obbligatoria con il solito problema delle assenze coach Parrillo è riuscito sempre a far dare risposte importanti alla sua squadra. Da squadra: “Non so in quanti avrebbero avuto la nostra stessa forza nel superare le difficoltà che hanno contraddistinto la prima parte di stagione – prosegue il coach blaugrana -. La squadra non ha mai trovato scuse e ha sempre buttato il cuore oltre l’ostacolo, sono orgoglioso di tutti. Stessa cosa è successa anche domenica quando nel finale di gara, nonostante una settimana un po’ tribolata, ha mostrato grandi attributi”.

La partita del week-end sarà trasmessa, come di consueto, a pagamento in diretta streaming sulla piattaforma della Lega (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e in differita da Tv Oggi Salerno nelle giornate di lunedì 22 alle ore 00:30 e di mercoledì 24 febbraio alle ore 20:45.