Virtus Arechi, arriva il pivot Antonaci.

Non ci sono spiagge ed ombrelloni che tengano, la Virtus Arechi Salerno del Patron Nello Renzullo continua senza tregua l’allestimento del roster che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Dopo l’addio di Marco Mennella approdato al Basket Cecina , a cui ovviamente noi tutti auguriamo le migliori fortune cestistiche e personali, spazio ad un altro Under.

Si tratta del Centro classe 1998 Andrea Antonaci, originario di Aprilia, che dall’età di 15 anni ha iniziato la sua carriera cestistica indossando la casacca nero stellata della Stella Azzurra Roma, dal 2014 al 2017, raggiungendo ben 7 finali nazionali, vincendo uno scudetto e 4 terzi posti. Da lì l’esperienza in A2 con i canarini della Givova Scafati, partecipando al torneo del Girone Ovest per l’anno sportivo 2017-2018, e più precisamente fino al mese di novembre dello stesso anni, fino a quando, cioè, è stato ingaggiato dal Basket Forlì, compagine appartenente al Girone B della Serie B, ed insieme alla quale partecipa ai Play Off Promozione.

Queste le sue parole:

“…..Arrivo a Salerno consapevole di arrivare in una società ambiziosa ed in una squadra forte nella quale devo guadagnarmi tutto, in più intendo fortemente creare un bel rapporto con tifosi, società, compagni e tutto il circondario salernitano del quale ho sentito parlare benissimo e che non vedo l’ora di conoscere meglio! Sono entusiasta perché questo era ciò che cercavo, ovvero una Serie B competitiva che mi permettesse di lavorare e trovare un pò di spazio. Sono certo che potrò portare esuberanza, voglia, intensità e tanti sorrisi! Non vedo l’ora di iniziare! Forza Virtus Arechi!…”

Noi condividiamo il tuo entusiasmo e ti auguriamo buon lavoro.