Vincenzo Di Capua è il nuovo Responsabile dell’Area Fisica delle giovanili della Hippo Basket Salerno.

Accordo trovato. E un altro tassello va al suo posto nel mosaico della stagione 2018/19. Vincenzo Di Capua sarà il nuovo Responsabile dell’Area Fisica del Settore Giovanile della Hippo Basket Salerno. Dopo aver affidato ad Aldo Russo l’incarico di Responsabile (ed allenatore) del vivaio, il club granata ha dunque arricchito lo staff con una figura estremamente importante. Al forte cestista salernitano, che già lo scorso anno ha superato il corso da preparatore di base, spetterà il compito di seguire ed accompagnare i ragazzi in tutti gli aspetti relativi alla loro crescita dal punto di vista fisico. Laureato in Scienze Motorie, Personal Trainer abilitato, formatosi con l’esperto Roberto Russo (già Preparatore Fisico Territoriale per la Campania, ex di Caserta in A1 e Latina in A2), papà di due splendidi bambini, Vincenzo Di Capua ha accettato con entusiasmo la proposta che gli è stata formulata dal presidente Giosafat Frascino e dal diesse Giovanni Carmando ed avrà così la possibilità di lavorare a braccetto con coach Russo, col quale ha condiviso la recente esperienza relativa alla Basket Offseason Workout.

«Dal 2016 ho iniziato la mia carriera come preparatore fisico e personal trainer – ha affermato Vincenzo Di Capua –. Ho scelto Hippo per una serie di motivi. Anzitutto perchè già avevo avuto modo di vedere in che modo si lavora con il minibasket ma soprattutto perchè trovare una società con gruppi giovanili in cui si dia un’importanza fondamentale alla preparazione fisica dei ragazzi non è davvero cosa da poco. Penso siano ancora pochi i team che si preoccupano di questo aspetto, anche salendo notevolmente di categoria. La Hippo ha messo su un progetto serio e a lungo termine, affidando la responsabilità del Settore Giovanile ad uno degli allenatori più preparati a livello campano e non solo, ossia Aldo Russo, ed avere questa opportunità di collaborazione e di crescita per me è davvero una grande traguardo».

Cresciuto cestisticamente tra Partenope e Pallacanestro Salerno (dal 2000 al 2005 con 3 finali nazionali), Di Capua ha fatto parte delle Nazionali giovanili di categoria (dal 2001 al 2006). Il nuovo Responsabile dell’area fisica della Hippo ha fatto il suo esordio in Legadue con l’Eurorida Scafati nel 2005. Il cestista salernitano ha poi affrontato altri 13 campionati senior (passati tra B2 e B1) disputando una finale con la Pallacanestro Trapani per accedere in A2 ed ottenendo sul campo la promozione dalla B all’A2 con la Givova Scafati. In carriera Di Capua ha segnato oltre 7000 punti. Ora per lui si profila un’altra avventura in vesti diverse, ma con lo stesso entusiasmo di sempre.