Universiadi, le ragazze della pallavolo in finale contro la Russia per la storia al Pala Sele di Eboli. All’Arechi gli azzurri per la finalissima contro il Giappone.

“Spero in un PalaSele pieno, con tanta gente a darci la carica, come solo il pubblico del Sud sa fare – rivela il commissario tecnico dell’Italia, Marco Paglialunga – la Russia è forte, imponente a muro, abbiamo bisogno delle nostre certezze tecniche e di un ambiente caldo”. Oltre al volley rosa, stanno scrivendo una pagina di storia all’Universiade anche il Settebello e il Setterosa, entrambe in semifinale. La nazionale maschile ieri ha travolto la Francia. Dopodomani alle 12 alla Piscina Scandone sarà la Russia a mettersi di traverso agli azzurri sulla strada per l’oro: la vincente incrocerà Stati Uniti o Ungheria.

“I russi non si sono qualificati per i prossimi Mondiali, quindi sono qui con la squadra migliore e il commissario tecnico della nazionale A. Ma non li temiamo, anzi, siamo pronti a giocarci le nostre chances, non dobbiamo dimostrare più nulla a nessuno”, spiega il commissario tecnico azzurro, Alberto Angelini. E prima del Settebello, tocca al Setterosa domani alle 18 alla Piscina Scandone giocare per l’oro contro il Canada. “Siamo consapevoli che è un passaggio unico in carriera, molte ragazze non hanno mai giocato in un impianto pieno e con tanta storia come la Scandone, sappiamo che il Canada è alla nostra portata, dipende solo da noi” confessa Martina Miceli, commissario tecnico delle azzurre. Ma non è finita qui. Questa sera la nazionale di calcio maschile diretta dall’ex allenatore di Cagliari e Bologna, Daniele Arrigoni, si gioca allo Stadio Arechi, alle ore 21, un posto per la zona medaglie contro il Giappone. La sfida con i nipponici arriva dopo un tris di successi, Messico, Ucraina e Francia messe in fila. E dall’erba ancora al parquet. È vicina ai metalli pregiati anche l’Italvolley maschile, impegnato oggi in semifinale con il Portogallo alle 20 al PalaSele di Eboli. Gli azzurri sono partiti al rallentatore con l’Argentina proprio a Eboli, rimontando poi i sudamericani e superando senza ostacoli Giappone e Messico.

Una semifinale difficilissima quella che giocherà stasera, alle 21, l’Italia contro il Giappone: la squadra nipponica è quella che ha vinto l’oro nelle ultime Universiadi ed è considerata una delle favorite. Ma l’Italia ha dimostrato di essere un bel gruppo e di saper affrontare le difficoltà. Il ct Arrigoni ha ribadito, anche dopo la vittoria con la Francia, di essere fiducioso sulla forza e le motivazioni della sua Nazionale. Anche il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è ottimista. Non è mai mancato a una partita della squadra, incoraggiando i ragazzi in prima persona e mostrandosi sempre presente.

“So che è dura ma so anche quanto i giocatori ci tengano. Noi dalla nostra parte abbiamo la maglia azzurra, quella di Zoff e Cannavaro. È una maglia potente come il testimone che passerà a Giuseppe Ungaro, i giapponesi non lo hanno. E questo può aiutare in partite come quella di stasera, dove la concentrazione è massima. Inoltre confidiamo nel pubblico. L’Italia gioca in casa”.

Salerno è la città dove proprio l’Italia ha disputato la partita inaugurale, quella vinta contro il Messico per 2-0. Si torna a Salerno, dunque, dopo le trasferte di Cava de’Tirreni e Benevento. Gli spettatori sono andati in crescendo in queste 3 partite degli azzurrini e stasera, trattandosi poi di una semifinale, ci si aspetta una bella risposta da parte della città. Anche in questo caso sono stati molti gli appelli da parte del mondo del calcio a rispondere presenti, a partire da Gennaro Gattuso che a Salerno ha giocato una stagione prima di andare al Milan. La partita sarà trasmessa in diretta e live streaming su Mediasportchannel (canale 814 Sky) mentre la Rai farà diversi collegamenti in diretta su RaiSport con la telecronaca di Giacomo Capuano.