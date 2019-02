Universiadi, Cusi: lavori a buon punto.

“Nell’ultima riunione è stato annunciato dal commissario Basile che per tutti gli impianti deputati a ospitare le gare sportive, il cronoprogramma viaggia nei termini. Siamo a un buon punto”.

Lo ha detto il presidente del comitato regionale Cusi Campania, Felice Lentini a margine del convegno “Sport-Educazione: storie, valori, testimonianze” svoltosi nel pomeriggio all’Università di Salerno, in merito allo stato dei lavori nelle strutture che ospiteranno le Universiadi in Campania.

“Qui all’Università di Salerno siamo in uno stato molto avanzato – ha proseguito – Anche l’impianto che è stato realizzato ex novo di fatto è stato già ultimato ‘a rustico’. Ora siamo nella fase della realizzazione di tutta la rete dei sotto servizi e dell’ infrastrutturazione per poi rendere l’impianto agibile ai fini della competizione di livello intercontinentale”. Secondo Lentini la consegna delle strutture avverrà “tra fine maggio e inizio giugno” in modo da avere “un mesetto di tempo per allestimenti e arredamenti”. (ANSA)