Universiadi, Basile a Pagani: bene i lavori allo stadio Torre.

“La soddisfazione principale è che sono stati aperti tanti cantieri in un momento in cui in Italia se ne aprono pochi. Ci sono molte strutture con lavori in corso, in generale la situazione è buona”.

Così il commissario straordinario per le Universiadi 2019, Gianluca Basile, durante la presentazione dei lavori dello stadio ‘M. Torre’ di Pagani (Sa).

“Alcuni impianti sono rimasti un pò indietro, li abbiamo messi in seconda fascia per non definanziare nessuno. Ci sentiamo tranquilli e siamo convinti che si possa fare un buon evento avendo anche la possibilità di aver ristrutturato. Ci sono impianti come Scandone, Mostra d’Oltremare, San Paolo che avranno un restyling importante e siamo contenti di questo”.

Tra gli impianti delle Universiadi c’è anche lo stadio ‘M. Torre’ di Pagani dove si faranno alcune partite del torneo di calcio.

“Questo -ha detto Basile- è uno degli ultimi lavori che ancora doveva partire e siamo contenti che possano iniziare anche i lavori di riqualificazione allo stadio di Pagani”.