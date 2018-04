Ultima amichevole romana per la Givova Ladies prima dei playoff.

Con il secondo test contro Elite Roma sono terminate le tappe di avvicinamento ai playoff per la Givova Ladies Scafati. Prima di cominciare la serie contro Ants Viterbo (gara 1 venerdì alle 19.30 al PalaFusco) il quintetto di coach Ottaviano ha rigiocato contro le prime classificate nel Lazio, con in mezzo un test disputato al PalaZauli giovedì scorso contro l’under18 della Polisportiva Battipagliese.

Le neroarancio, prive di Baglieri e Ottaviani, hanno comunque venduto cara la pelle, vincendo ben tre periodi su quattro, prima di soffrire il rientro da parte delle padrone di casa, che si sono aggiudicate la gara con il punteggio di 74-59 (16-20, 36-39, 53-55).

Questo il commento di coach Nicola Ottaviano. “Ottimo test in vista dei playoff. Abbiamo lavorato molto meglio con la fluidità nei giochi sia rispetto all’andata, che contro Battipaglia. Si sono viste buone giocate anche tra piccole e lunghe, che grazie alla loro collaborazione hanno generato tiri eccellenti. Peccato per gli ultimi 10’ nei quali ci siamo distratti troppo, specialmente in difesa, visti i vari contropiede subiti. Voglio infine ringraziare la società Elite Roma per l’ospitalità e auguro loro il meglio in vista di questo finale di stagione”.