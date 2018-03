Torna in acqua la Tgroup Arechi, gara interna contro Bari.

Scontato il turno di sosta che ha visto il campionato fermarsi per una giornata, riprende il cammino per la Tgroup Arechi chiamata a far sua l’intera posta in palio contro la Waterpolo Bari attualmente penultimo con nove punti. Uno scontro diretto per la salvezza diretta contro un avversario debole soltanto sulla carta che sabato, alla Piscina Vitale ore 18:00, proverà a superare sia nel punteggio che in classifica la compagine allenata da Nebojsa Milic.

Una sola lunghezza in graduatoria, infatti, separa le due squadre in quello che può essere legittimamente definito il classico match da dentro o fuori, nonostante manchi ancora un intero girone di ritorno prima del termine del campionato. I diversi scontri diretti per la salvezza, in particolare gli impegni esterni di Te.li.Mar e Muri Antichi, potrebbero favorire un ritorno della Tgroup Arechi nella pancia della classifica, Waterpolo Bari permettendo.

Tutti disponibili per il trainer montenegrino che nell’occasione potrà contare sull’intera rosa a disposizione. Previsto grande pubblico alla Vitale con cospicua rappresentanza di tifosi ospiti.