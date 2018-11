Todis, si dimette coach Dello Iacono.

“Sento il dovere morale di dover fare un passo indietro, assumendomi responsabilità non esclusivamente mie, nella speranza che la squadra possa reagire positivamente. L’etica professionale me lo impone così come l’amicizia che mi lega ad Angela Somma”. Con queste parole, Gino Dello Iacono ha inteso rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore della Todis Salerno Basket ’92. La decisione arriva dopo la sconfitta di domenica sera a Marigliano, la quarta in altrettante partite di avvio del campionato di Serie B femminile, con la squadra sul fondo della classifica.

La società ha deciso di accettare le dimissioni di Dello Iacono. “A malincuore”, aggiunge il presidente Angela Somma, che augura al tecnico “le migliori fortune e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua attività. Fare un tentativo di cambiare è d’obbligo per il bene futuro della squadra, ringrazio Dello Iacono per la dedizione e la professionalità dimostrate”. La Todis Salerno aveva puntato sull’allenatore sarnese un anno fa e con lui aveva vinto la Coppa Campania di categoria, sul finire della scorsa annata. La squadra sarà temporaneamente affidata al vice, Nicola Gagliardi, in attesa della nomina del nuovo coach.

GIOVANILI. Trasferta a Marigliano per la compagine U18 allenata da Gagliardi il 15 novembre alle 16:45. Brusca frenata ieri sera per l’U20 a Battipaglia (85-37).