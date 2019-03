Todis Salerno Basket, final 4 di Coppa Campania contro Battipaglia, Ariano Irpino e Caserta.

È una Todis Salerno Basket ’92 in scia positiva quella che si appresta ad affrontare le final four di Coppa Campania nel weekend. In attesa dell’ultimo (e decisivo) atto stagionale del 6 aprile che varrà la salvezza in B contro Marigliano, le granatine saranno impegnate domani pomeriggio – sabato 30 marzo – alle 18 al palasport di Ariano Irpino contro la Polisportiva Battipagliese: un vero e proprio remake del precedente impegno di campionato, vinto al fotofinish 65-64. A dirigere l’incontro saranno i fischietti avellinesi Simone Argenio e Fabio Petrillo. La squadra che avrà la meglio, domenica pomeriggio (sempre alle 18) affronterà sullo stesso parquet la vincente di Farmacie del Tricolle Ariano Irpino-JuveCaserta.

La Todis è in fiducia e, dopo il cambio in panchina, sembra aver trovato il ritmo giusto. Viene da tre successi consecutivi in campionato ed è detentrice, peraltro, del trofeo che conquistò un anno fa in finale contro la Givova Ladies Scafati. Unica nota stonata del momento è rappresentata dal serio infortunio rimediato in allenamento dalla bulgara Kristina Manolova: il ginocchio ha fatto crac, per lei la stagione è finita in anticipo. Per il resto, tutte le atlete sono a disposizione di coach Andrea Forgione. “Arriviamo alle finali di coppa con grande entusiasmo, merito dei recenti successi avuti in campionato – dice l’allenatore – Sappiamo tutti che l’obiettivo principale resta la salvezza e ciò ci consentirà di affrontare questo impegno con il cuore più leggero ma non senza la mentalità e la tenacia che ci hanno contraddistinto fin qui. Proveremo a ottenere il miglior risultato possibile, nonostante in settimana Manolova, a cui faccio un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione, abbia riportato un brutto infortunio che non le consentirà di prendere parte alle finali. Siamo carichi”.