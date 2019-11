Todis Salerno Basket 92, trasferta a Capri.

Sesta giornata, trasferta a Capri per la Todis Salerno Basket ’92 che domani – sabato 16 novembre – affronterà l’Olimpia Pecoraro con inizio alle 17 presso la locale tendostruttura. Viaggio in mare per le granatine, reduci da un successo fondamentale contro la capolista Battipaglia. Anche le padrone di casa, tuttavia, nell’ultimo turno hanno vinto (largamente), espugnando il campo della Givova Ladies Scafati 40-80. Capri-Salerno rappresente un esame importante per entrambe le compagini, appaiate a quota 6 in classifica. Si tratterà anche di un piacevole amarcord per la giocatrice isolana Roberta Dentamaro, cresciuta proprio con il sodalizio salernitano di patron Somma, con cui ha avuto modo di esordire in A2. L’incontro sarà diretto dai signori Alberto Arciello (Napoli) e Gaetano Auricchio (Casavatore).

“Veniamo da una vittoria molto importante per il morale e per la classifica, ma dobbiamo avere i piedi ben piantati a terra. – ammonisce coach Andrea Forgione alla vigilia – Capri è una squadra molto competitiva che ha iniziato la stagione con qualche problemino, ma si è ampiamente ripresa e ha in organico delle individualità molto importanti: penso a Rios, sicuramente un punto fermo della squadra, ma non sono da meno Gallo, Davis e compagne. Sarà una partita da affrontare con tanta energia e a viso aperto, provando a concedere il meno possibile alla squadra di casa”.