Todis Salerno Basket 92, sconfitta a Battipaglia nell’ultima di regular season.

La Todis Salerno Basket ’92 va kappaò anche all’ultima di regular season e si concentra alla determinante fase a orologio che adesso dovrà essere affrontata con ben altro piglio. Le granatine hanno perso sul campo della capolista Polisportiva Battipagliese (77-46), pagando un mega parziale di 16-0 patito nella seconda parte del primo quarto, nonostante un buon inizio (8-8 nei primi 3’). Da lì, la maggior qualità delle battipagliesi – rinforzate da vari elementi in orbita della prima squadra militante in Serie A1 – è venuta fuori, comportando una sconfitta peraltro ininfluente. La Todis resta ultima da sola: la NewCap Marigliano, infatti, penultima in graduatoria, ha contemporaneamente battuto la JuveCaserta. Per questo, anche un eventuale successo non avrebbe consentito quantomeno un aggancio.

“L’inizio è stato incoraggiante, poi abbiamo staccato la spina, provando a rosicchiare punti nel secondo quarto, quando siamo arrivati a -8. Anche nel terzo quarto le ragazze sono scese in campo abbastanza concentrate ma senza sbloccarsi in attacco, con delle scelte sbagliate e tante forzature. Le avversarie hanno marciato sui loro standard, Battipaglia è squadra forte organizzata. Va bene così, non era certo una partita decisiva. Dobbiamo pensare solo a rimboccarci le maniche in vista della fase a orologio adesso che è la cosa più importante”, il commento dell’allenatore della Todis Salerno, Giovanni Giannattasio. Dal 23 febbraio avrà inizio la seconda fase, all’inizio della prossima settimana saranno diramati i calendari.

POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE-TODIS SALERNO 77-46 (26-13; 46-22; 61-30)

BATTIPAGLIA: Montiani, Cremona 6, Bisogno 5, Scarpato 4, Sasso 7, De Feo 12, Panniello 3, Opacic 15, Mazza 9, Patanè 11, De Rosa 5. All: Di Pace.

SALERNO: Paradisi G. 6, Zacà 1, Cenerini, Fumo 3, Dal. Di Donato 7, Ledda, Martella, Giulivo 10, Paradisi D. 4 Dio. Di Donato 13, Manolova 2, Scolpini. All: Giannattasio.

Arbitri: Petrillo-Martignetti (Avellino)