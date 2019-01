Todis Salerno Basket 92, pesante sconfitta ad Ariano.

Dopo la vittoria dello scorso weekend contro Marigliano, la Todis Salerno Basket ’92 fa un altro passo indietro. Pesante ko rimediato dalla compagine di coach Giannattasio sul campo de Le Farmacie del Tricolle Ariano Irpino: inequivocabile il punteggio finale (89-52) che riporta Di Donato e compagne sulla terra. Le granatine restano ultime in classifica senza trovare le giuste contromisure alla maggiore esperienza delle irpine, fin da subito in pieno possesso delle operazioni in partita.

“Siamo ricaduti negli stessi errori del passato – commenta amaramente coach Giannattasio – Ci vuole più mordente, questa squadra deve salvarsi e non può permettersi scivoloni così. Bisogna lavorare sodo e serve che tutte diano sempre il massimo”. Per le granatine, ultime due partite di regular season, prima della fase a orologio. Prossimo turno proibitivo: al PalaSilvestri scenderà in campo la Givova Ladies Scafati.

TABELLINO – FARMACIE DEL TRICOLLE ARIANO IRPINO-TODIS SALERNO BASKET 89-52 (28-15; 56-28; 74-41)

ARIANO IRPINO: Engeln, Orchi 24, Cossa 17, Porcu 6, Cozzolino, T. Di Donato, Russo, Sapia, Ottaviani 6, Sanchez 30, Pastore 2, Cifaldi 4. All: Paparo.

SALERNO: Paradisi G. 7, Cenerini, Fumo, Dalila Di Donato 12, Ledda 9, Martella 4, Giulivo, Paradisi D. 2, Dionea Di Donato 1, Manolova 9, Scolpini ne. All: Giannattasio.

Arbitri: Cusano-Martignetti (Avellino)