Todis Salerno Basket 92, la Under 18 al Concentramento Interregionale.

Momento importante per l’U18 della Todis Salerno Basket ’92 che è pronta ad affrontare la tre giorni di concentramento a Roma da cui usciranno le ultime qualificate alla fase Interzona di categoria, ultimo step prima delle final eight nazionali. La compagine capitanata da Linda Giulivo e allenata da coach Andrea Forgione sarà di scena all’arena Altero Felici di Roma per la prima gara domani – 3 maggio – alle 17 contro le pari età del Cus Cagliari. Fischietti laziali per l’occasione (Matteo Lilli di Ladispoli e Sara Faustini di Roma). La vincente affronterà il giorno seguente – sempre sullo stesso campo neutro – la formazione perdente tra Andros Basket Palermo e Volorosa Brindisi, mentre domenica 5 maggio ci sarà l’ultima giornata del quadrangolare. La prima squadra classificata accederà alle fasi interzona.

“Sappiamo che incontreremo avversarie forti ma puntiamo a dire la nostra – afferma l’infaticabile patron della Todis Salerno ’92, Angela Somma – Le ragazze U18 hanno continuato ad allenarsi bene dopo aver conquistato la salvezza in Serie B e sono mentalizzate in vista di questo importante obiettivo. Ce la giochiamo, poi il campo sarà giudice finale. Non nascondo che farebbe piacere alla società, arrivata due anni fa a giocarsi le final eight U20, fare quantomeno un altro passo in avanti in questo percorso. Sarebbe motivo di soddisfazione e gratificazione anche per le ragazze. Da anni puntiamo molto sulle giovani e lo dimostra al’età media dei nostri roster”.